Нежность (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Счастливая жизнь главной героини Натали моментально рушится — её муж погибает под колёсами машины. Чтобы заглушить душевную боль, она полностью посвящает себя работе и быстро продвигается по карьерной лестнице. В один из обыденных дней к ней в кабинет заходит невзрачный, скромный коллега по имени Маркус, на которого никто никогда не обращал внимания. Погруженная в свои мысли, охваченная необъяснимым импульсом, Натали целует его. С этого дня жизнь двух одиноких сердец кардинально меняется.



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