Нежность (фильм, 2011) смотреть онлайн
2011, La délicatesse
Драмы, Мелодрамы12+
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Сюжет
Счастливая жизнь главной героини Натали моментально рушится — её муж погибает под колёсами машины. Чтобы заглушить душевную боль, она полностью посвящает себя работе и быстро продвигается по карьерной лестнице. В один из обыденных дней к ней в кабинет заходит невзрачный, скромный коллега по имени Маркус, на которого никто никогда не обращал внимания. Погруженная в свои мысли, охваченная необъяснимым импульсом, Натали целует его. С этого дня жизнь двух одиноких сердец кардинально меняется.
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Информация
Рейтинг
- ДФРежиссёр
Давид
Фонкинос
- СФРежиссёр
Стефан
Фонкинос
- ВСАктриса
Виттория
Сконьямильо
- МШАктриса
Моник
Шометт
- МБАктриса
Мелани
Бернье
- МКАктёр
Марк
Китти
- БТАктёр
Бруно
Тодескини
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ЖдАктриса
Жозефин
де Мо
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- АПАктёр
Александр
Павлофф
- Актриса
Одри
Тоту
- ДФСценарист
Давид
Фонкинос
- МРПродюсер
Марк-Антуан
Робер
- КРПродюсер
Ксавье
Риго
- АЛПродюсер
Андре
Логи
- МЭХудожник
Маамар
Эш-Шейх
- ЭСКомпозитор
Эмили
Симон