Два мира
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Два мира

Два мира (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.22007, Les deux mondes
Фэнтези, Комедия99 мин18+
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О фильме

В далеком затерянном параллельном мире жители крохотного племени Бегамени изнывают под гнетом каннибала Зотана. И каждый день они молят небеса о спасителе, который освободил бы их от тирана. А в это время в Париже, в нашем мире, живет типичный неудачник, скромный и никому неизвестный реставратор картин Реми Бассано. На него свалилось сразу 33 несчастья: его мастерскую затопило, он лишился работы и погряз в долгах, плюс ко всему его жена сбежала, бросив слабака.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Два мира»