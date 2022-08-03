Два мира (фильм, 2007) смотреть онлайн

В далеком затерянном параллельном мире жители крохотного племени Бегамени изнывают под гнетом каннибала Зотана. И каждый день они молят небеса о спасителе, который освободил бы их от тирана. А в это время в Париже, в нашем мире, живет типичный неудачник, скромный и никому неизвестный реставратор картин Реми Бассано. На него свалилось сразу 33 несчастья: его мастерскую затопило, он лишился работы и погряз в долгах, плюс ко всему его жена сбежала, бросив слабака.

