Два мира (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.22007, Les deux mondes
Фэнтези, Комедия99 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
О фильме
В далеком затерянном параллельном мире жители крохотного племени Бегамени изнывают под гнетом каннибала Зотана. И каждый день они молят небеса о спасителе, который освободил бы их от тирана. А в это время в Париже, в нашем мире, живет типичный неудачник, скромный и никому неизвестный реставратор картин Реми Бассано. На него свалилось сразу 33 несчастья: его мастерскую затопило, он лишился работы и погряз в долгах, плюс ко всему его жена сбежала, бросив слабака.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ДКРежиссёр
Даниэль
Коэн
- БПАктёр
Бенуа
Пульворд
- НЛАктриса
Наташа
Линдинжер
- МДАктёр
Мишель
Дюшоссуа
- ДКАктёр
Даниэль
Коэн
- ПЭАктёр
Паскаль
Элсо
- АЖАктриса
Арли
Жовер
- ОЛАктёр
Огустен
Легран
- ММАктёр
Матья
Млекюз
- ЗМАктриса
Зофиа
Морено
- КМАктриса
Катрин
Муше
- ЖКСценарист
Жан-Марк
Кульерси
- ДКСценарист
Даниэль
Коэн
- Продюсер
Матьё
Кассовиц
- БЖПродюсер
Бенуа
Жобер
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ВБАктёр дубляжа
Виктор
Бохон
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ШХудожница
Шаттун
- ККМонтажёр
Катрин
Кельбер
- Оператор
Лоран
Дайян
- РХКомпозитор
Ричард
Харви