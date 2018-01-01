Ольга Плетнёва

WinkОльга Плетнёва
- Карьера
- Актриса дубляжа
- Дата рождения
- 10 сентября 1962 г. (63 года)
Фильмография
- 7.5
Последние выжившие2021, 94 минБесплатно
- 8.7
Горизонт в огне2021, 128 мин
- 8.5
Крестная мама2020, 100 мин
- 9.0
Дедушка нелегкого поведения2020, 93 мин
- 7.7
100 дней на жизнь2019, 83 мин
- 7.1
Железное небо 22019, 88 минБесплатно
- 8.5
Запретная кухня2019, 82 минБесплатно
- 6.6
Отель для самоубийц2019, 85 минБесплатно
- 7.7
Моя собака Идиот2019, 101 мин
- 7.1
Битва за Землю2019, 104 мин
- 7.2
Карательница2018, 86 минБесплатно
- 9.4
Легенда о Коловрате2017, 113 минБесплатно
- 8.8
Славные парни2016, 110 минБесплатно
- 8.3
По небу босиком2015, 91 мин
- 6.7
Город монстров2015, 93 минБесплатно
- 8.5
Возвращение2014, 86 минБесплатно
- 7.6
Гайд-парк на Гудзоне2012, 90 минБесплатно
- 7.5
Четвертый вид2009, 97 минБесплатно
- 9.0
Случайный муж2008, 86 минБесплатно
- 8.2
Два мира2007, 99 мин