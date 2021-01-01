Последние выжившие (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Алисия Сильверстоун в фантастическом триллере о выживании в эпоху постапокалипсиса. Джейк и его отец Трой обитают в лесной глуши, занимаясь охотой и рыбалкой. После глобальной катастрофы Трой считает первобытный образ жизни единственно верным. Он старательно охраняет свой замкнутый мир от чужаков и учит сына стрелять в каждого, кто нарушит границы их территории: мужчин, женщин и детей. Но перейти границы придется самому Джейку, когда отцу, получившему ранение на охоте, понадобятся лекарства. Парень отправляется в большой мир, где встречает загадочную женщину по имени Генриетта. Она переворачивает с ног на голову все его представления о действительности. Теперь Джейку предстоит решить, кто говорит правду, а кому не следует доверять.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Триллеры
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дрю
Милреа
- ДВАктёр
Дрю
Ван Экер
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- МФАктёр
Марк
Фамильетти
- БААктёр
Бенжамин
Артур
- АЯАктёр
Акааш
Ядав
- СЛАктёр
Саймон
Лис
- ДЯСценарист
Джош
Янович
- ШСПродюсер
Шон
Сангани
- АБПродюсер
Адам
Бисли
- АААктёр дубляжа
Александр
Арзин
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- АТАктёр дубляжа
Александр
Трошин
- ПКАктёр дубляжа
Павел
Кипнис
- ММХудожница
Мона
Мэй
- ЭСХудожница
Эйнсли
Севьер
- БММонтажёр
Брэд
МакЛафлин
- ХЭОператор
Хулиан
Эстрада