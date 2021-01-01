Последние выжившие (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Алисия Сильверстоун в фантастическом триллере о выживании в эпоху постапокалипсиса. Джейк и его отец Трой обитают в лесной глуши, занимаясь охотой и рыбалкой. После глобальной катастрофы Трой считает первобытный образ жизни единственно верным. Он старательно охраняет свой замкнутый мир от чужаков и учит сына стрелять в каждого, кто нарушит границы их территории: мужчин, женщин и детей. Но перейти границы придется самому Джейку, когда отцу, получившему ранение на охоте, понадобятся лекарства. Парень отправляется в большой мир, где встречает загадочную женщину по имени Генриетта. Она переворачивает с ног на голову все его представления о действительности. Теперь Джейку предстоит решить, кто говорит правду, а кому не следует доверять.



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