Биография

Алисия Сильверстоун – актриса из Голливуда, начинавшая карьеру в качестве фотомодели. Стала настоящим кумиром тинейджеров 90-х годов. Девочка появилась на свет в рядовой американской семье с еврейскими корнями, где отец работал агентом по недвижимости. Ее модельная карьера началась еще в 6 лет. Со временем девушке удалось принять участие в ряде ТВ-передач коммерческого характера. Все это стало предпосылкой для развития актерской карьеры. Личная жизнь Сильверстоун сложилась не так уж плохо. Ее брак с Кристофером Джареки продлился почти 13 лет, родился сыр Беар Блю. В 2004 году актрисе присвоили статус самой сексуальной вегетарианки по мнению «РЕТА». Она и по сей день проявляет активность в деле защиты прав животных. Поначалу девушка обрела популярность из-за появления в нескольких клипах культовой группы Aerosmith. Путь к успеху помогло совершить участие в киноленте «Бестолковые». Однако за этим последовала провальная роль Сильверстоун в «Бэтмен и Робин». Долгое время она так и оставалась в тени славы видео рок-группы Aerosmith. В ином качестве публика заметила актрису лишь после роли в комедийном сериале «Мисс Мэтч», после которой девушка получила номинацию «Золотого глобуса».