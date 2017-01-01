Убийство священного оленя (фильм, 2017) смотреть онлайн

Таинственный подросток ставит известному кардиохрургу ультиматум: либо он убьет кого-то из своей семьи, либо все ее члены умрут. Фильм «Убийство священного оленя» — мистическая драма, где в главный ролях Барри Кеоган, Колин Фаррелл и Николь Кидман.



У кардиохирурга Стивена Мёрфи и юноши по имени Мартин Лэнг странные отношения. Они приходят в гости друг к другу и общаются, как близкие друзья, однако их связывает трагедия. Несколько лет назад отец Мартина погиб во время операции, которую проводил Стивен. Теперь молодой человек уверен, что ему нужно восстановить баланс справедливости. Когда у маленького сына Стивена отказывают ноги, Мартин сообщает, что скоро вся их семья мучительно умрет. Избежать этого можно только одним способом — хирург должен убить кого-то из родных.



Решится ли врач на этот отчаянный шаг, расскажет «Убийство священного оленя» (2017). Смотреть сюрреалистичную драму режиссера «Лобстера» и «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.



Убийство священного оленя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.