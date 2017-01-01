Убийство священного оленя (фильм, 2017) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Таинственный подросток ставит известному кардиохрургу ультиматум: либо он убьет кого-то из своей семьи, либо все ее члены умрут. Фильм «Убийство священного оленя» — мистическая драма, где в главный ролях Барри Кеоган, Колин Фаррелл и Николь Кидман.
У кардиохирурга Стивена Мёрфи и юноши по имени Мартин Лэнг странные отношения. Они приходят в гости друг к другу и общаются, как близкие друзья, однако их связывает трагедия. Несколько лет назад отец Мартина погиб во время операции, которую проводил Стивен. Теперь молодой человек уверен, что ему нужно восстановить баланс справедливости. Когда у маленького сына Стивена отказывают ноги, Мартин сообщает, что скоро вся их семья мучительно умрет. Избежать этого можно только одним способом — хирург должен убить кого-то из родных.
Решится ли врач на этот отчаянный шаг, расскажет «Убийство священного оленя» (2017). Смотреть сюрреалистичную драму режиссера «Лобстера» и «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса онлайн можно на нашем видеосервисе Wink.
Убийство священного оленя смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Йоргос
Лантимос
- Актёр
Колин
Фаррелл
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Барри
Кеоган
- Актриса
Рэффи
Кэссиди
- ССАктёр
Санни
Сулджик
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДДАктриса
Денис
Даль Вера
- БДАктёр
Барри
Дж. Бернсон
- Сценарист
Йоргос
Лантимос
- ЭФСценарист
Эфтимис
Филиппу
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- Продюсер
Йоргос
Лантимос
- Продюсер
Дэниэл
Баттсек
- НСХудожница
Нэнси
Стейнер
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис