Биография

Йоргос Лантимос — греческий режиссер, сценарист и продюсер. Родился в Афинах 23 сентября 1973 года. Получил множество наград на фестивалях за фильмы «Клык», «Лобстер», «Убийство священного оленя». Был номинирован на премию «Оскар» как лучший режиссер за фильмы «Фаворитка» и «Бедные-несчастные». В детстве мечтал стать баскетболистом, как отец, но в итоге выбрал кинематограф и поступил в киношколу Ставракоса в Афинах. Сначала снимал клипы и рекламу, делал театральные постановки. Первые фильмы режиссера не были тепло приняты зрителями и остались непонятыми. Знаковым для него стал третий полнометражный фильм «Клык», который получил награду «Особый взгляд Каннского кинофестиваля» и даже был номинирован на «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», что стало прорывом для греческого кино и самого режиссера. Наибольшую известность Йоргос Лантимос получил, выйдя на международный рынок. Его первым англоязычным фильмом стал «Лобстер» — антиутопия о любви, снятая в Ирландии. Фильм удостоен Приза жюри Каннского фестиваля. Награду за лучший сценарий на Каннском фестивале Лантимос получил с фильмом «Убийство священного оленя», а «Бедные-несчастные» удостоены «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале. Сейчас почти каждый фильм режиссера завоевывает любовь не только зрителей, но и критиков, а также собирает множество наград на фестивалях и премиях.