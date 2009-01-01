Клык (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

В доме на окраине города живут мать, отец и трое детей. Дом окружeн высоким забором, за который дети никогда не выходили. Они растут, развлекаются, учатся и играют так, как считают нужным их родители, не испытывая никакого влияния со стороны. Они верят, что самолeты, пролетающие над ними, игрушечные, а «зомби» – это название желтого цветочка.



Клык смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.