Клык (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
5.22009, Kynodontas
Триллер, Драма89 мин18+
О фильме
В доме на окраине города живут мать, отец и трое детей. Дом окружeн высоким забором, за который дети никогда не выходили. Они растут, развлекаются, учатся и играют так, как считают нужным их родители, не испытывая никакого влияния со стороны. Они верят, что самолeты, пролетающие над ними, игрушечные, а «зомби» – это название желтого цветочка.
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Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Йоргос
Лантимос
- КСАктёр
Кристос
Стергиоглоу
- МВАктриса
Мишель
Вэлли
- Актриса
Аггелики
Папоулья
- ХПАктёр
Христос
Пассалис
- МТАктриса
Мари
Тсони
- АКАктриса
Анна
Калаициду
- СКАктёр
Стив
Крикрис
- СПАктриса
Сисси
Петропулу
- АВАктёр
Александр
Вулгарис
- ЭФСценарист
Эфтимис
Филиппу
- Сценарист
Йоргос
Лантимос
- ЙЦПродюсер
Йоргос
Цурджианнис
- Продюсер
Йоргос
Лантимос
- ЭПХудожница
Элли
Папагеоргакопулу
- ЙММонтажёр
Йоргос
Мавропсаридис