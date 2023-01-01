Биография

Аггелики Папоулья — греческая актриса театра и кино, продюсер. Родилась в Афинах в 1975 году. Аггелики окончила Национальный Афинский университет имени Каподистрия и театральную школу драматического искусства «Эмпрос» в 2000 году. После выпуска она участвовала в театральных постановках в Греции и Швейцарии. Полнометражный дебют Аггелики Папоульи случился в 2001 году в греческой драме «Александрия», но успех актрису застал в 2009-м, когда она сыграла в трагикомедии Йоргоса Лантимоса «Клык». После артистка появлялась во всех фильмах режиссера, среди которых «Альпы», «Лобстер», «Фаворитка» и другие. В 2020 году Папоулью можно увидеть в хорроре Ромолы Гарай «Амулет».