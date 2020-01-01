Амулет (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Бывшему участнику военных действий с посттравматическим синдромом по имени Томас некуда податься, поэтому приходится бомжевать в Лондоне. Однажды католическая монахиня предлагает ему пожить в старом доме в к�омпании молодой женщины Магды и её смертельно больной матери, которая заперта на втором этаже. Томас помогает с ремонтом дома, постепенно влюбляется в молодую хозяйку, и ему всё больше кажется, что тут творится что-то зловещее.
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Информация
СтранаВеликобритания, ОАЭ
КачествоFull HD
ЖанрыУжасы, Фэнтези
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Режиссёр
Ромола
Гарай
- Актёр
Алек
Секаряну
- Актриса
Карла
Юри
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актриса
Ана
Руддин
- Актриса
Аггелики
Папоулья
- ЭХАктриса
Элоуэн
Харрис
- Актёр
Джои
Акубезе
- ЖРАктриса
Жаклин
Робертс
- Актриса
Йона
Одум
- Актёр
Перри
Жакс
- Сценарист
Ромола
Гарай
- ФХПродюсер
Фил
Хант
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Кабашова
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ССХудожница
Софиа
Стокко
- Композитор
Сара
Англисс