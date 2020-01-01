Амулет (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Бывшему участнику военных действий с посттравматическим синдромом по имени Томас некуда податься, поэтому приходится бомжевать в Лондоне. Однажды католическая монахиня предлагает ему пожить в старом доме в к�омпании молодой женщины Магды и её смертельно больной матери, которая заперта на втором этаже. Томас помогает с ремонтом дома, постепенно влюбляется в молодую хозяйку, и ему всё больше кажется, что тут творится что-то зловещее.



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