Биография

Имелда Стонтон — британская актриса театра, кино и озвучки. Была удостоена рыцарского ордена Британской империи, премии Британской киноакадемии, приза Венецианского кинофестиваля за роль в детективе «Вера Дрейк». Родилась в Лондоне 9 января 1956 года. В школьные годы Имелда участвовала в театральных постановках. Она получила образование в Королевской театральной школе в Лондоне, а после окончания вуза работала в Национальном театре и театре «Олд Вик». Одним из первых фильмов Имелды Стонтон стала историческая драма «Товарищи». В 1989 году она снялась в сериале «Байки из склепа», а в 1993 году на экраны вышла полнометражная картина с участием актрисы «Много шума из ничего». В 1995 году Стонтон приняла участие в съемках фильма «Разум и чувства». Партнерами по съемочной площадке стали Эмма Томпсон, Кейт Уинслет, Алан Рикман, Грег Уайз, Хью Грант. С 2010 года артистка участвовала в фильмах франшизы о Гарри Поттере.