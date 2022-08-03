Приключения Паддингтона (фильм, 2014) смотреть онлайн

Каждому нужен дом, особенно очаровательному мишке, приехавшему в Лондон из перуанских лесов. Приключенческий фильм «Приключения Паддингтона» — теплая, смешная и трогательная история о дружбе и поиске своего места в мире.



Маленький медвежонок вырос в джунглях под присмотром дяди и тети. После того как землетрясение разрушило его дом, он отправляется в Англию и на вокзале знакомится с семьей Браунов. Супруги любезно соглашаются на время приютить юного путешественника. Медвежонок чрезвычайно вежлив и галантен, но даже природное обаяние не способно спасти его от злой таксидермистки Миллисент Клайд. Женщина начинает охоту на Паддингтона в надежде сделать из него чучело для музея.



Это фильм напомнит и взрослым, и детям, что доброта и взаимопомощь делают мир лучше. Смотреть «Приключения Паддингтона» стоит в уютной обстановке — с пледом, чашкой чая и, конечно же, бутербродом с апельсиновым мармеладом.

