Приключения Паддингтона (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Каждому нужен дом, особенно очаровательному мишке, приехавшему в Лондон из перуанских лесов. Приключенческий фильм «Приключения Паддингтона» — теплая, смешная и трогательная история о дружбе и поиске своего места в мире.
Маленький медвежонок вырос в джунглях под присмотром дяди и тети. После того как землетрясение разрушило его дом, он отправляется в Англию и на вокзале знакомится с семьей Браунов. Супруги любезно соглашаются на время приютить юного путешественника. Медвежонок чрезвычайно вежлив и галантен, но даже природное обаяние не способно спасти его от злой таксидермистки Миллисент Клайд. Женщина начинает охоту на Паддингтона в надежде сделать из него чучело для музея.
Это фильм напомнит и взрослым, и детям, что доброта и взаимопомощь делают мир лучше. Смотреть «Приключения Паддингтона» стоит в уютной обстановке — с пледом, чашкой чая и, конечно же, бутербродом с апельсиновым мармеладом.
СтранаФранция, Великобритания
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
- ПКРежиссёр
Пол
Кинг
- Актёр
Бен
Уишоу
- Актриса
Николь
Кидман
- Актриса
Имелда
Стонтон
- Актриса
Салли
Хокинс
- Актёр
Майкл
Гэмбон
- ХБАктёр
Хью
Бонневилль
- Актриса
Джули
Уолтерс
- Актёр
Джим
Бродбент
- СДАктёр
Сэмюэл
Джослин
- ТДАктёр
Тим
Дауни
- МБСценарист
Майкл
Бонд
- ПКСценарист
Пол
Кинг
- ХМСценарист
Хэмиш
Макколл
- Продюсер
Дэвид
Хейман
- Продюсер
Рози
Элисон
- Актёр дубляжа
Александр
Олешко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АОАктриса дубляжа
Алина
Ольшанская
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- АБАктёр дубляжа
Алексей
Багдасаров
- СЛХудожник
Стивен
Лоуренс
- СУХудожница
Су
Уайтакер
- ЛХХудожница
Линди
Хемминг
- ЭУОператор
Эрик
Уилсон
- НУКомпозитор
Ник
Урата