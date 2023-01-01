Биография

Александр Олешко — актер театра, кино и телевидения, шоумен. Заслуженный артист России. Родился в Кишиневе 23 июля 1976 года. В 15 лет переехал в Москву и прошел отбор в цирковое училище. Участвовал в постановках в Цирке на Цветном бульваре, параллельно снимаясь в эпизодических ролях в кино. Позже поступил в театральный вуз и присоединился к составу Московского академического театра сатиры. Также сотрудничал с «Современником», куда его пригласила лично Галина Волчек. Среди известных ролей Олешко: «Вишневый сад», «Мадемуазель Нитуш». Реализовал себя как телеведущий, вел шоу «Один в один!», «Минута славы». Также получил известность как пародист благодаря программе «Большая разница». Сегодня в фильмографии Александра Олешко — более 70 работ, его можно встретить в сериалах «Папины дочки», «Екатерина. Взлет», комедиях «Мужчина с гарантией», «Мамы». Также озвучивал персонажей мультфильмов «Маленький принц», «Невероятный Блинки Билл», «Эллиот».