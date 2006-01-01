Рекламная пауза (фильм, 2006) смотреть онлайн

Сюжет

В жизни скромного провинциального учителя словесности Саши происходят грандиозные перемены: его приглашают на работу в московское рекламное агентство. Саша, с трудом усвоивший понятие «копирайтер», начинает заниматься увлекательнейшим делом - созданием сценариев для рекламных роликов, пр�идумыванием слоганов, участием в кастингах, съемках: Что только не приходится рекламировать: здесь и собачий корм, и банковская деятельность, и дезодоранты, и подгузники. Словом все то, что мы ежедневно видим на телеэкране.



А какие люди окружают Сашу! Его друзьями и партнерами становятся креативный директор Марк и копирайтер Ваня. Его начальником, заставляющим трепетать всех троих является генеральный директор Горобов со своим любимым орангутаном Каспером - фирменным знаком агентства. Работа занимает большое место в жизни героев, но не вся их жизнь замыкается на ней..



Рекламная пауза смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.