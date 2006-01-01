Рекламная пауза (фильм, 2006) смотреть онлайн
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Сюжет
В жизни скромного провинциального учителя словесности Саши происходят грандиозные перемены: его приглашают на работу в московское рекламное агентство. Саша, с трудом усвоивший понятие «копирайтер», начинает заниматься увлекательнейшим делом - созданием сценариев для рекламных роликов, пр�идумыванием слоганов, участием в кастингах, съемках: Что только не приходится рекламировать: здесь и собачий корм, и банковская деятельность, и дезодоранты, и подгузники. Словом все то, что мы ежедневно видим на телеэкране.
А какие люди окружают Сашу! Его друзьями и партнерами становятся креативный директор Марк и копирайтер Ваня. Его начальником, заставляющим трепетать всех троих является генеральный директор Горобов со своим любимым орангутаном Каспером - фирменным знаком агентства. Работа занимает большое место в жизни героев, но не вся их жизнь замыкается на ней..
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Информация
Рейтинг
- СГРежиссёр
Сергей
Гинзбург
- Актёр
Юрий
Стоянов
- Актёр
Александр
Олешко
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Ольга
Арнтгольц
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актёр
Валерий
Гаркалин
- Актриса
Яна
Поплавская
- ЛКАктриса
Людмила
Колесникова
- ДРСценарист
Денис
Родимин
- ГССценарист
Ганна
Слуцки
- ДКПродюсер
Давид
Кеосаян
- ТВПродюсер
Татьяна
Воронович
- ГБОператор
Григорий
Беленький
- СТКомпозитор
Сергей
Терехов