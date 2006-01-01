Рекламная пауза
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Рекламная пауза (фильм, 2006) смотреть онлайн

7.42006, Рекламная пауза
Комедии103 мин12+

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Сюжет

В жизни скромного провинциального учителя словесности Саши происходят грандиозные перемены: его приглашают на работу в московское рекламное агентство. Саша, с трудом усвоивший понятие «копирайтер», начинает заниматься увлекательнейшим делом - созданием сценариев для рекламных роликов, придумыванием слоганов, участием в кастингах, съемках: Что только не приходится рекламировать: здесь и собачий корм, и банковская деятельность, и дезодоранты, и подгузники. Словом все то, что мы ежедневно видим на телеэкране.

А какие люди окружают Сашу! Его друзьями и партнерами становятся креативный директор Марк и копирайтер Ваня. Его начальником, заставляющим трепетать всех троих является генеральный директор Горобов со своим любимым орангутаном Каспером - фирменным знаком агентства. Работа занимает большое место в жизни героев, но не вся их жизнь замыкается на ней..

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

4.6 КиноПоиск
2.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Рекламная пауза»

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