Биография

Валерий Гаркалин – актер, родился 11 апреля 1954 года. Народный артист России, в 1995 году отмечен премией российского фестиваля кино «Киношок» за виртуозную игру в картине «Ширли-мырли». Преподает в ГИТИСе. До начала творческой карьеры Валерий Гаркалин был рабочим на заводе и успел отслужить в армии. На актерский факультет с первого раза поступить не удалось, поэтому первое образование он получал на факультете кукольного искусства в «Гнесинке». Закончил училище в 1978 году, после чего стал участником популярного в то время театра «Люди и куклы». Позже Валерий Борисович будет работать в Центральном театре кукол и одновременно получать актерское образование. До 1988 года учился в ГИТИСе у Вячеслава Шалевича. С будущей женой Екатериной Гаркалин познакомился еще в Гнесинском училище. После его окончания они поженились и прожили вместе более 30 лет. Свою первую роль Валерий Гаркалин сыграл будучи студентом «Гнесинки». Это был небольшой эпизод в экранизации сказки «Аленький цветочек». После было еще много ролей в театре, а вот в кинотеатрах фильмы с Валерием Гаркалиным появились лишь через 12 лет. В 1989 году вышла криминальная мелодрама «Катала», в которой актер блестяще сыграл картежника Грека. Спустя год перевоплотился в тюремщика в фильме «Роль», а в 1995 году выходит знаменитый комедийный шедевр с его участием – «Ширли-мырли». Но это было только начало, на счету актера более 90 ролей.