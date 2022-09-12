Русская симфония (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно

Русская симфония
Русская симфония

6.91994, Русская симфония
Фэнтези, Драма108 мин18+

О фильме

Притча на тему Страшного Суда, который приходит в Россию наших дней. Все оказалось не так-то просто, так как за всем происходящим читалась некая двусмысленность, игра какая-то. Возникало страшное подозрение, что все происходящее есть некий спектакль, инсценировка...

Страна
Россия
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Русская симфония»