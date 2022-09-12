Русская симфония (фильм, 1994) смотреть онлайн бесплатно
6.91994, Русская симфония
Фэнтези, Драма108 мин18+
О фильме
Притча на тему Страшного Суда, который приходит в Россию наших дней. Все оказалось не так-то просто, так как за всем происходящим читалась некая двусмысленность, игра какая-то. Возникало страшное подозрение, что все происходящее есть некий спектакль, инсценировка...
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КЛРежиссёр
Константин
Лопушанский
- АИАктёр
Александр
Ильин
- ВГАктёр
Валентин
Голубенко
- ККАктриса
Кира
Крейлис-Петрова
- ВКАктриса
Валентина
Ковель
- АКАктёр
Андрей
Краско
- Актёр
Сергей
Русскин
- МХАктёр
Михаил
Храбров
- НААктриса
Наталья
Акимова
- НГАктриса
Нора
Грякалова
- Актёр
Валерий
Гаркалин
- КЛСценарист
Константин
Лопушанский
- Продюсер
Александр
Голутва
- РППродюсер
Раиса
Проскурякова
- НПОператор
Николай
Покопцев
- Композитор
Андрей
Сигле