Биография

Андрей Сигле — продюсер и кинокомпозитор. Обладатель множества наград и премий, Заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Родился в Горьком 15 мая 1964 года. Классическое музыкальное образование кинодеятель получил в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н.А. Римского-Корсакова, после чего продолжил обучение в консерватории по классу фортепиано. В биографии Сигле особое место занимает Шведская королевская музыкальная академия, в которой Андрей получил специальность «композитор». В 1980-х работал над альбомами культовых российских рок-групп и неоднократно писал музыку для различных кинолент. Не менее известен Андрей Сигле и в качестве продюсера: вместе с режиссером Дмитрием Светозаровым он основал кинопроизводческую компанию АСДС, а в 2004 году открыл Proline Film. Кинодеятель продюсировал такие ленты, как мистический детектив «Вепрь», экранизация повести братьев Стругацких «Гадкие лебеди», триллер с Данилой Козловским «А.Д.», философская притча Александра Сокурова «Фауст» и другие.