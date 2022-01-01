Брат во всем (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Едва ли не с первых дней жизни близнецы Андрей и Митя всe делают вместе. Вот и сейчас повзрослевшие братья вдвоeм учатся на военных лeтчиков. Разница в характерах сказывается и на освоении навыков. Смелому и пробивному Андрею лучше даются практические задачи, тогда как дотошный и рефлексирующий Митя больше преуспел в теории, а вот в полeтах всe чаще теряет сознание. И это угрожает профессиональному будущему обоих братьев, ведь оставаться в училище без Мити Андрей не готов…



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