Брат во всем (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
6.32022, Брат во всем
Драмы76 мин18+
Сюжет
Едва ли не с первых дней жизни близнецы Андрей и Митя всe делают вместе. Вот и сейчас повзрослевшие братья вдвоeм учатся на военных лeтчиков. Разница в характерах сказывается и на освоении навыков. Смелому и пробивному Андрею лучше даются практические задачи, тогда как дотошный и рефлексирующий Митя больше преуспел в теории, а вот в полeтах всe чаще теряет сознание. И это угрожает профессиональному будущему обоих братьев, ведь оставаться в училище без Мити Андрей не готов…
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Информация
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АЗРежиссёр
Александр
Золотухин
- НЖАктёр
Николай
Журавлёв
- СЖАктёр
Сергей
Журавлёв
- АШАктриса
Александра
Шевырёва
- МКАктёр
Михаил
Клабуков
- ЕКАктёр
Егор
Кутушов
- ОМАктёр
Олег
Метелев
- ДХАктёр
Даниил
Харин
- АКАктёр
Александр
Канакин
- АХАктёр
Александр
Халюта
- АКАктёр
Артур
Каспранов
- АЗСценарист
Александр
Золотухин
- МТСценарист
Михаил
Тяжев
- Продюсер
Андрей
Сигле
- МНПродюсер
Мэри
Назари
- ТКМон�тажёр
Татьяна
Кузьмичева
- АНОператор
Андрей
Найденов