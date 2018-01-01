Биография

Олег Метелев — российский актер. Заслуженный артист РФ. Родился в Кирове 7 мая 1961 года. Получил диплом актера в Ярославском театральном институте. После его окончания он играл на сцене театров в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Куйбышеве, Кирове, Майкопе, Каменск-Уральске. 15 лет отдал Краснодарскому академическому театру драмы. Затем был актером театра комедии имени Акимова в Санкт-Петербурге. Играл в постановках «Вишневый сад», «Бег», «Женитьба», «Пигмалион», «Сплошные неприятности», «Голодранцы и аристократы». Кинокарьера Олега Метелева началась в 2001 году. Артист играет в картинах с детективным, криминальным и драматическим сюжетом. Среди киноработ можно выделить фильмы «Одиночка» с Данилой Козловским и Яном Цапником, «Шугалей 2», «Праведник» с Александром Яценко и Сергеем Маковецким. Также снимался в сериалах «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Петр Первый. Завещание», «Кулинар», «Склифосовский», «Военная разведка. Северный фронт», «Цыганское счастье», «Ладога», «Внутреннее расследование», «Чужой район 3», «Чужой», «Высокие ставки», «Невский», «Ищейка», «Город особого назначения», «Шеф 3», «Куба», «Великолепная пятерка», «Лихач», «Реализация», «Хор», «Чужая стая», «Орлинская. Тайна Венеры», «Крепкие орешки», «На страже пляжа».