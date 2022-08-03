Фильм Шугалей (2020)

История российского ученого, побывавшего в плену исламистов. 2019 год. Социолог из России Максим Шугалей и его коллега Александр Прокофьев приезжают в охваченную гражданской войной столицу Ливии, город Триполи, чтобы провести важное исследование. Но информация, которую они получают в процессе работы, оказывается куда опаснее, чем представлялось на первый взгляд. Местное правительство организует похищение!

