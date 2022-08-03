Шугалей
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Шугалей

Фильм Шугалей (2020)

8.92020, Шугалей
Боевик, Приключения101 мин18+

О фильме

История российского ученого, побывавшего в плену исламистов. 2019 год. Социолог из России Максим Шугалей и его коллега Александр Прокофьев приезжают в охваченную гражданской войной столицу Ливии, город Триполи, чтобы провести важное исследование. Но информация, которую они получают в процессе работы, оказывается куда опаснее, чем представлялось на первый взгляд. Местное правительство организует похищение!

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
101 мин / 01:41

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шугалей»