Фильм Шугалей (2020)

О фильме
История российского ученого, побывавшего в плену исламистов. 2019 год. Социолог из России Максим Шугалей и его коллега Александр Прокофьев приезжают в охваченную гражданской войной столицу Ливии, город Триполи, чтобы провести важное исследование. Но информация, которую они получают в процессе работы, оказывается куда опаснее, чем представлялось на первый взгляд. Местное правительство организует похищение!
СтранаРоссия
ЖанрБоевик, Приключения
КачествоSD
Время101 мин / 01:41
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДНРежиссёр
Денис
Нейманд
- Актёр
Кирилл
Полухин
- ОААктёр
Олег
Абалян
- Актёр
Сергей
Яценюк
- ОМАктёр
Олег
Метелев
- ХХАктёр
Халед
Хуисса
- МААктёр
Мохамед
Али Бен Джема
- ЕРАктриса
Екатерина
Решетникова
- ТНАктриса
Татьяна
Николаева
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- РБАктёр
Руслан
Барабанов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- АЛСценарист
Анна
Ларина
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ГКПродюсер
Генрих
Кен
- АНПродюсер
Александр
Наас
- СРХудожник
Сергей
Рудаков
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- ЕКОператор
Евгений
Кордунский
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ВМКомпозитор
Виталий
Муканяев