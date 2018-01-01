Биография

Вячеслав Аркунов — российский и белорусский актер кино и дубляжа, каскадер. Родился в Саранске 14 октября 1966 года. С юного возраста Вячеслав увлекался скалолазанием и боевыми искусствами. После школы он сначала поступил в техническое училище. Однако затем решил связать свое будущее с кинематографом, поэтому перешел в Белорусскую государственную академию искусств. Там он обучался актерскому мастерству и театральной режиссуре. В студенческие годы Вячеслав заинтересовался каскадерским ремеслом, использовал опыт в боевых искусствах для постановки зрелищных сцен. Среди прочих увлечений актера — танцы и рок-музыка. В кино Вячеслав Аркунов дебютировал в 1989 году, появившись в фильме «Гу-га». После длительного перерыва актер вернулся к съемкам, но поначалу ему доставались преимущественно небольшие роли в малоизвестных проектах. В 2005 году Вячеслав переехал из Беларуси в Россию. Благодаря фактурной внешности он начал активно сниматься в криминальных телесериалах. Среди наиболее известных проектов в его творческой биографии выделяются «Улицы разбитых фонарей», «Каменская», «Знахарь», «Крепкие орешки», а также франшиза «Чужой район».