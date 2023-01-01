Напарники (сериал, 2019) смотреть онлайн
7.42019, Напарники 1 сезон
Детективы, Комедии18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»
Сезоны и серии
Сюжет
Виктор Ульянов и Олег Орлов — полные противоположности друг друга. Орлов — примерный семьянин, спортсмен и последователь здорового образа жизни. Ульянов — убежденный холостяк, завсегдатай самых злачных мест города, «мот, балагур, любитель выпить и закусить». Поэтому совершенно неудивительно, что как только Орлов и Ульянов встречаются, уже через пару секунд разгорается очередной горячий спор. А встречаться им приходится часто и регулярно — поско�льку оба служат оперуполномоченными в одном из районных управлений полиции.
Все сезоны сериала Напарники смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
8.2 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- СТАктёр
Станислав
Ткаченко
- ГФАктёр
Гавриил
Федотов
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- ПЯАктриса
Полина
Ястребова
- АТАктриса
Анастасия
Тюнина
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ЕЛАктёр
Евгений
Лямин
- ИПАктёр
Игорь
Папылев
- НСАктёр
Николай
Сороканов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- АЛСценарист
Анна
Ларина
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ФООператор
Федор
Ордовский