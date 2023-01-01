Напарники
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Напарники

Напарники (сериал, 2019) смотреть онлайн

7.42019, Напарники 1 сезон
Детективы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Виктор Ульянов и Олег Орлов — полные противоположности друг друга. Орлов — примерный семьянин, спортсмен и последователь здорового образа жизни. Ульянов — убежденный холостяк, завсегдатай самых злачных мест города, «мот, балагур, любитель выпить и закусить». Поэтому совершенно неудивительно, что как только Орлов и Ульянов встречаются, уже через пару секунд разгорается очередной горячий спор. А встречаться им приходится часто и регулярно — поскольку оба служат оперуполномоченными в одном из районных управлений полиции.


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Рейтинг

8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»

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