Напарники (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
7.52021, Напарники. Сезон 1. Серия 1
Детектив, Комедия18+
Сезоны и серии
О сериале
В одном из районных управлений Санкт-Петербурга служат оперуполномоченные Виктор Ульянов и Олег Орлов. Они молоды, активны, умны и полны сил для борьбы с преступностью. На этом схожесть заканчивается, поскольку в остальном они полностью противоположны друг другу...
Сериал Напарники 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
8.2 IMDb
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- СТАктёр
Станислав
Ткаченко
- ГФАктёр
Гавриил
Федотов
- МГАктёр
Михаил
Гаврилов-Третьяков
- ПЯАктриса
Полина
Ястребова
- АТАктриса
Анастасия
Тюнина
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- ГКАктриса
Глафира
Козулина
- ЕЛАктёр
Евгений
Лямин
- ИПАктёр
Игорь
Папылев
- НСАктёр
Николай
Сороканов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- АЛСценарист
Анна
Ларина
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ФООператор
Федор
Ордовский