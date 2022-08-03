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Напарники
1-й сезон

Напарники (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

7.92021, Напарники. Сезон 1 4 серии
Детектив, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В одном из районных управлений Санкт-Петербурга служат оперуполномоченные Виктор Ульянов и Олег Орлов. Они молоды, активны, умны и полны сил для борьбы с преступностью. На этом схожесть заканчивается, поскольку в остальном они полностью противоположны друг другу...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив

Рейтинг

8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»