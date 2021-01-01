Напарники. Сезон 1. Серия 4
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1-й сезон
4-я серия

Напарники (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.42021, Напарники. Сезон 1. Серия 4
Детективы, Комедии18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В одном из районных управлений Санкт-Петербурга служат оперуполномоченные Виктор Ульянов и Олег Орлов. Они молоды, активны, умны и полны сил для борьбы с преступностью. На этом схожесть заканчивается, поскольку в остальном они полностью противоположны друг другу...

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Рейтинг

8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарники»

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