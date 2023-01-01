Биография

Анастасия Тюнина – молодая российская актриса – родилась в 1991 году в городе на Неве. Профессиональное образование девушка получила в родном городе. Тюнина училась актерскому мастерству на курсе С. Спивака в академии театрального искусства. В Молодежном театре начала работать еще будучи студенткой. Анастасия и до настоящего времени не покинула первую сцену. Актриса играла роли в спектаклях «Четыре танго о любви», «Валентинов день», «Дон Кихот» и во многих других. Тюнина еще не замужем, но у нее есть любимый человек. Девушка иногда размещает фотографии с возлюбленным на своих страницах в соцсетях. Первую маленькую роль Анастасия Тюнина получила в сериале «Литейный – 8». Затем актриса снялась в многосерийной картине «Три счастливых женщины». Далее в кинематографической карьере Анастасии появились более значимые роли в кинолентах «Простая история», «Акватория» и «Селфи с судьбой». В 2019 году на экранах появилась кинолента «Кумир», в которой Тюнина талантливо исполнила роль журналистки. В 2020 году в прокат вышел фильм с участием Тюниной «Крепкие орешки». Анастасия прекрасно справляется с разноплановыми персонажами. Она играет не только романтичных влюбленных девушек, но и характерные роли в фильмах и популярных телесериалах.