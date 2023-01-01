Черный снег 2
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Черный снег 2

Черный снег 2 (сериал, 2008) смотреть онлайн

8.72008, Черный снег 2 1 сезон
Криминал, Приключения16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Тайный клад – неправедное золото Степана Зацепина снова вторгается в мирную жизнь и семьи Гущина, и дальнего села Кержанцы. Степан Зацепин выжил, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы завладеть богатством. На его пути к золоту снова встает Гущин…

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