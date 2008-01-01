Черный снег 2. Серия 1
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Черный снег 2
1-й сезон
1-я серия

Черный снег 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.72008, Черный снег 2. Серия 1
Криминал, Приключения16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Тайный клад – неправедное золото Степана Зацепина снова вторгается в мирную жизнь и семьи Гущина, и дальнего села Кержанцы. Степан Зацепин выжил, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы завладеть богатством. На его пути к золоту снова встает Гущин…

Сериал Черный снег 2 1 сезон 1 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

5.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Черный снег 2»