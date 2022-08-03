Черный снег 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Черный снег 2. Серия 4
Черный снег 2
Черный снег 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 4

8.92008, Черный снег 2. Серия 4
Криминал, Приключения16+

Тайный клад – неправедное золото Степана Зацепина снова вторгается в мирную жизнь и семьи Гущина, и дальнего села Кержанцы. Степан Зацепин выжил, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы завладеть богатством. На его пути к золоту снова встает Гущин…

Страна
Россия
Жанр
Приключения, Криминал
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

5.9 КиноПоиск

