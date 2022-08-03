Черный снег 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Тайный клад – неправедное золото Степана Зацепина снова вторгается в мирную жизнь и семьи Гущина, и дальнего села Кержанцы. Степан Зацепин выжил, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы завладеть богатством. На его пути к золоту снова встает Гущин…

