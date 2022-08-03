WinkСериалыЧерный снег 21-й сезон4-я серия
Черный снег 2 (сериал, 2008) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно
8.92008, Черный снег 2. Серия 4
Криминал, Приключения16+
Тайный клад – неправедное золото Степана Зацепина снова вторгается в мирную жизнь и семьи Гущина, и дальнего села Кержанцы. Степан Зацепин выжил, и теперь он не остановится ни перед чем, чтобы завладеть богатством. На его пути к золоту снова встает Гущин…
СтранаРоссия
ЖанрПриключения, Криминал
КачествоSD
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
- НВРежиссёр
Николай
Викторов
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- МРАктёр
Михаил
Разумовский
- ТЧАктриса
Татьяна
Черкасова
- Актёр
Владимир
Капустин
- ЕНАктриса
Екатерина
Новикова
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- АУАктёр
Александр
Удалов
- НМАктриса
Наталья
Муравьевская
- НААктёр
Никита
Агапов
- ЛПАктриса
Любовь
Поволоцкая
- ВССценарист
Валентин
Спиридонов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- АСХудожник
Александр
Суворов
- ДМОператор
Димитрий
Масс
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров