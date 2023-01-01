Крепкие орешки
Wink
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Крепкие орешки
8.72021, Крепкие орешки 3 сезона
Детектив18+

Крепкие орешки (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Обновленные «Улицы разбитых фонарей» с экшеном, комичными ситуациями и героями, которые не всегда следуют закону. Сериал «Крепкие орешки» смотреть в качестве можно на видеосервисе Wink. Не пропустите наш ответ голливудским «крепким орешкам».

В УВД по Комендантскому району Санкт-Петербурга работают двое оперуполномоченных, которые постоянно спорят и проверяют мнения друг друга на практике. Это Леонид Лавров и Юрий Романов — две противоположности, начиная с образа жизни и заканчивая методами работы. Но несмотря на регулярные разногласия, они готовы прикрыть друг друга и помочь в расследованиях и к любому делу приступают с холодной головой.

Смотрите, как два неутомимых оперативника наводят порядок в Северной столице. Сериал «Крепкие орешки» все серии подряд можно посмотреть на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»