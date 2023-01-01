Крепкие орешки (сериал, 2021) смотреть онлайн
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+34 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+35 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+33 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+36 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+35 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+35 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+35 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+36 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+36 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+34 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+37 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+36 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+37 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+38 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+39 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+37 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+40 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+37 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+41 мин
Крепкие орешки
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
О сериале
Обновленные «Улицы разбитых фонарей» с экшеном, комичными ситуациями и героями, которые не всегда следуют закону. Сериал «Крепкие орешки» смотреть в качестве можно на видеосервисе Wink. Не пропустите наш ответ голливудским «крепким орешкам».
В УВД по Комендантскому району Санкт-Петербурга работают двое оперуполномоченных, которые постоянно спорят и проверяют мнения друг друга на практике. Это Леонид Лавров и Юрий Романов — две противоположности, начиная с образа жизни и заканчивая методами работы. Но несмотря на регулярные разногласия, они готовы прикрыть друг друга и помочь в расследованиях и к любому делу приступают с холодной головой.
Смотрите, как два неутомимых оперативника наводят порядок в Северной столице. Сериал «Крепкие орешки» все серии подряд можно посмотреть на Wink.
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Рейтинг
- СЩРежиссёр
Сергей
Щербин
- ДАРежиссёр
Дмитрий
Аверин
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- ФААктёр
Филипп
Азаров
- ББАктёр
Борис
Бедросов
- АБАктёр
Андрей
Бабенко
- ОААктёр
Олег
Абалян
- ВБАктёр
Василий
Башмаков
- АААктёр
Андрей
Анкудинов
- ВДАктриса
Вероника
Дмитриева
- ИМАктёр
Илья
Матюшин
- ТШАктёр
Тадас
Шимилёв
- ВААктёр
Вячеслав
Аркунов
- ВИСценарист
Владимир
Измайлов
- АЛСценарист
Анна
Ларина
- СЛСценарист
Станислава
Лаппо
- СГСценарист
Святослав
Гетто
- ЕГСценарист
Евгения
Генрих
- ЮШПродюсер
Юрий
Шалимов
- Продюсер
Марина
Белова
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- ВСХудожник
Виталий
Сащиков
- ФООператор
Федор
Ордовский
- ДАОператор
Дмитрий
Арефев
- ГФОператор
Георгий
Фиревич