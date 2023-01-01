Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Детективный сериал, насыщенный приключениями, юмором и простыми человеческими переживаниями. Представляем вашему вниманию «Крепкие орешки», 1 сезон, — сериал смотреть онлайн можно по подписке на Wink.



В первом сезоне вас познакомят с главными героями — оперативными сотрудниками УВД по Комендантскому району Санкт-Петербурга Леонидом Лавровым и Юрием Романовым. Они большие специалисты и знатоки своего дела, и оба не согласны с методами работы друг друга. Один — сторонник всего законного, а другой нацелен на результат, а какими средствами — неважно. Нас ждут первые расследования, где каждый из героев проявит храбрость и смекалку для решения незатейливых дел, а также смириться с тем, что для победы необходимо сотрудничество.



Окунитесь в детективный мир вместе с Лавровым и Романовым. Сериал «Крепкие орешки», 1 сезон, онлайн доступен на Wink.



Сериал Крепкие орешки 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем каче�стве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.