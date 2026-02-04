Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 смотреть онлайн

В новом четвертом сезоне нашим героям Романову и Лаврову предстоит и дальше раскрывать самые сложные и запутанные дела. Но как оставаться лучшими в отделе, когда молодые опера Ульянов и Орлов наступают на пятки, а в личной жизни творится полная неразбериха? Лаврову становится сложнее искать себе ту самую женщину. Ведь теперь всё свободное время Лаврова занимает его дочь-подросток Маша, которая переехала к нему жить. А у Романова начинает трещать по швам брак с Надеждой. Уставший от вечных необоснованных скандалов Нади Романов переключает внимание на дерзкую и полную жизни Дуню, которая теперь вместо погибшей Зои помогает Романову добывать закрытую информацию для расследований. И симпатия Романова к Дуне оказывается взаимной. Помимо личных проблем, нарастает напряжение и на работе. Ведь теперь Крепкими Орешками руководит Елизавета Чайкина, требующая результатов от личного состава похлеще, чем переехавший в Москву Рыбаков. Но друзья Романов и Лавров должны доказать, что они по праву носят статус Крепких орешков.

