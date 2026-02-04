Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

На спортивной площадке убит нотариус Городской Нотариальной палаты. И убит необычным способом – стрелой из арбалета прямо в сердце. У Орлова с Ульяновым параллельное дело об убийстве пенсионера в своей квартире. Но в отличии от коллег, у Орлова с Ульяновым есть свидетель – говорящий белохохлый какаду.

