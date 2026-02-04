Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

Секретные материалы
Крепкие орешки
4-й сезон
8.72024, Секретные материалы
Детектив18+
На спортивной площадке убит нотариус Городской Нотариальной палаты. И убит необычным способом – стрелой из арбалета прямо в сердце. У Орлова с Ульяновым параллельное дело об убийстве пенсионера в своей квартире. Но в отличии от коллег, у Орлова с Ульяновым есть свидетель – говорящий белохохлый какаду.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

