Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

Крепкие орешки
4-й сезон
Три могилы
8.72024, Три могилы
Детектив18+
О сериале

На кладбище неизвестный убивает смотрителя Валерия Чеснокова. Сможет ли Романов собраться с мыслями и найти убийцу, когда его друга и напарника Лаврова задерживают по обвинению в нападении и избиении безоружного человека.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

