Закусочная на колесах
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Закусочная на колесах
8.72024, Закусочная на колесах
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

У Спартака опять серьезные проблемы, из-за которых ему может грозить срок в тюрьме. Спартак понимает, что сейчас, как никогда, актуальна пословица: «На друзей надейся, а сам не сплошай».

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»