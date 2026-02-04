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Крепкие орешки
4-й сезон
Форма воды
8.82024, Форма воды
Детектив18+
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Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

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О сериале

Дачный отдых семейства Романовых омрачается жестоким убийством местной девушки. Напуганная слухами про маньяка Надя заставляет Романова начать расследование. Романов, несмотря на отпуск, поддается уговорам Нади.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»