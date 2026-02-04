Дьявол всегда здесь
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Дьявол всегда здесь
8.72024, Дьявол всегда здесь
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Из Невы вылавливают утопленницу. Но эксперт делает заключение, что в лёгких жертвы не вода из реки, а шоколад. Теперь Лаврову и Романову нужно разгадать эту загадку и найти убийцу.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»