Город воров
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Город воров
8.72024, Город воров
Детектив18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон

О сериале

Чайкина получает анонимное сообщение об убийстве, совершённом женой криминального авторитета Зверева Мариной Зверевой. Чайкина решает не игнорировать анонимку и поручает во всем разобраться Романову и Лаврову. Но это дело принимает неожиданный оборот.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»