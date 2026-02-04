Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 19 смотреть онлайн

Чайкина получает анонимное сообщение об убийстве, совершённом женой криминального авторитета Зверева Мариной Зверевой. Чайкина решает не игнорировать анонимку и поручает во всем разобраться Романову и Лаврову. Но это дело принимает неожиданный оборот.

