Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 7 смотреть онлайн

Убит коллекционер фигурок нэцкэ по фамилии Никольский. Единственной подозреваемой становится Капитолина, ведь на её одежде найдены следы крови Никольского, а в сумочке - фигурка нэцкэ. Романов с Лавровым сомневаются в её вине. Теперь им придется докопаться до правды, чтобы очистить честное имя Капитолины Георгиевны.

