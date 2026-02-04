Поймай меня, если сможешь
Wink
Сериалы
Крепкие орешки
4-й сезон
Поймай меня, если сможешь
8.82024, Поймай меня, если сможешь
Детектив18+
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Крепкие орешки (сериал, 2024) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

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О сериале

Семейство Романовых становится жертвой нового вида телефонного мошенничества. Как Романову и Лаврову поймать неуловимых преступников, если современные технологии — это не их конёк?

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
39 мин / 00:39

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Крепкие орешки»