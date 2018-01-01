Биография

Андрей Анкудинов – российский актер кино и театра, телеведущий, сценарист и режиссер. Родился в городе Омске 2 октября 1962 года. С детства мечтал связать свою жизнь со сценой, поэтому сразу после окончания школы уехал в Москву, где подал документы в ГИТИС. Выпустившись, перебрался в Ленинград, где был принят на работу в Театр на Фонтанке, на подмостках которого и были сыграны первые серьезные роли Андрея Анкудинова. В эти же годы работал на ленинградском телевидении, был ведущим нескольких передач. Увлекся французским шансоном и записал диск с каверами песен известных французских исполнителей. Актер был женат на композиторе Людмиле Мичевой, которая умерла в 2008 году. От этого брака у Анкудинова есть сын. Впервые появился в кино еще во время учебы в университете, сыграв в картине «Полет с космонавтом». После этого были ленты «Цыганский барон», «Найди свой дом», «Светлая личность». Известность принес Андрею Анкудинову фильм «Ребенок к ноябрю», вышедший в 1992 году. Также широкая аудитория знает актера по таким проектам, как «Курортный роман», «Атлантида», «Малая родина». Помимо этого, в 2006 году Анкудинов выступил в качестве сценариста и режиссера ленты «Просто повезло». На данный момент продолжает сниматься в фильмах и сериалах, работает в театре.