Спешите любить (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Летчик Антон отстранен от полетов: из-за развода с женой у него началась неврастения. Жена-стюардесса не хочет оставлять с ним дочку Киру, даже когда сама в рейсе, поэтому Антон забирает ребенка тайком и переезжает в коммуналку. Соседнюю комнату снимает Ася, привыкшая к роскоши, но бросившая богатого мужа, который ей изменил. Атмосфера в квартире напряженная: ни Антон, ни Ася не привыкли к столь тесному соседству. Поначалу они даже воюют и делают друг другу мелкие пакости, но путь от ненависти до любви будет недолгим. И вот уже Ася заботится о маленькой Кире, как о родной, а влюбленный Антон забывает про все заботы. Жили бы они счастливо, если бы раскаявшийся супруг не появился вновь на горизонте Аси, и если бы жена Антона не отобрала у него дочь. За любовь нужно бороться, и героям предстоят тяжелые бои.



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