Спешите любить (фильм, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Летчик Антон отстранен от полетов: из-за развода с женой у него началась неврастения. Жена-стюардесса не хочет оставлять с ним дочку Киру, даже когда сама в рейсе, поэтому Антон забирает ребенка тайком и переезжает в коммуналку. Соседнюю комнату снимает Ася, привыкшая к роскоши, но бросившая богатого мужа, который ей изменил. Атмосфера в квартире напряженная: ни Антон, ни Ася не привыкли к столь тесному соседству. Поначалу они даже воюют и делают друг другу мелкие пакости, но путь от ненависти до любви будет недолгим. И вот уже Ася заботится о маленькой Кире, как о родной, а влюбленный Антон забывает про все заботы. Жили бы они счастливо, если бы раскаявшийся супруг не появился вновь на горизонте Аси, и если бы жена Антона не отобрала у него дочь. За любовь нужно бороться, и героям предстоят тяжелые бои.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Максим
Демченко
- Актёр
Павел
Трубинер
- Актриса
Светлана
Иванова
- ЮМАктриса
Юлия
Мельникова
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- ДЯАктёр
Денис
Яковлев
- Актёр
Владимир
Стержаков
- ДФАктёр
Дмитрий
Фрид
- АААктёр
Андрей
Анкудинов
- НБАктриса
Наталья
Батрак
- ВБАктёр
Виктор
Бабич
- АКСценарист
Алексей
Колмогоров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ПБПродюсер
Павел
Бабин
- АГПродюсер
Александр
Гусев
- ИМОператор
Иван
Макаров
- ССКомпозитор
Сергей
Скрипников