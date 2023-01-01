Биография

Светлана Иванова — театральная и киноактриса, часто занимается дубляжом. Обладательница ряда призов таких кинофестивалей, как «Балтийские дебюты», «Киношок», «Созвездие», премии «Золотой меч». Дважды номинирована на получение «Золотого орла». Родилась в Москве 26 сентября 1985 года. В театральной студии будущая артистка начала заниматься в школьные годы. Позже поступила во ВГИК, тогда и дебютировав в кино. Первую роль Светлана Иванова сыграла в популярном телесериале «Крестный сын». Работать в театре актриса начала в 2011 году. Уже через год ей доверили главную роль в спектакле «Три товарища». Светлана часто снимается в клипах отечественных звезд, участвует в телевизионных шоу. За годы актерской карьеры сыграла 8 ролей в театре. Она снялась в 80 фильмах и сериалах. Популярность Светлане Ивановой принесли ленты «Изображая жертву», «Искушение», «Вербное воскресенье», «Переводчик» и прочие.