Фильм Каруза

О фильме
1939 год. Мите Васильеву дарят щенка. Его мать недовольна подарком из-за того, что питомец протяжно воет, за что получил кличку Карузо. Спустя несколько лет начинается Великая Отечественная война и блокада Ленинграда. Все, в том числе семья Мити, голодают, а пес, почуяв страдания хозяев, отправляется за добычей через минное поле. Через какое-то время Митя начинает ходить «на ту сторону» вместе с псом. Но однажды они попадаются на глаза немецким патрульным.
Каруза покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
- ИХРежиссёр
Иван
Харатьян
- АХАктёр
Андрей
Харыбин
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Марцинкевич
- Актриса
Светлана
Иванова
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- СМАктёр
Сергей
Мигицко
- Актёр
Иван
Колесников
- Актёр
Александр
Балуев
- МААктриса
Мария
Абрамова
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- СБПродюсер
Сергей
Багиров
- ОШПродюсер
Ольга
Шалик
- ЕАПродюсер
Евгений
Арендаревич
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- МКМонтажёр
Михаил
Климов
- ПТКомпозитор
Полина
Тиунель