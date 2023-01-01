Биография

Иван Колесников – российский актер кино и театра. В 33 года удостоился премии «Ника» за роль в фильме Станислава Говорухина. Именно благодаря этому режиссеру артист открылся для российского кинематографа. Отец Ивана Колесникова – известный актер, снявшийся в большом количестве фильмов и сыгравший много театральных ролей. Благодаря отцу Иван побывал на съемочной площадке и за кулисами МХАТа уже в детстве. Мальчику понравилась профессия папы, и он решил пойти по его стопам. Однако позже его увлечением стала верховая езда, а после падения с лошади он стал ходить в кружок туризма. Первые роли Иван Колесников сыграл в тележурнале «Ералаш», когда был еще ребенком, а после окончания школы поступил в Высшее театральное училище им. Щепкина. Со 2-го курса играет в постановках МХТ им. Чехова, после армии работает в Театре Моссовета. В фильмах Иван Колесников начал сниматься еще в студенческие годы, а затем яркую роль актер получил в сериале «Бедная Настя». Он стал востребованным и получал приглашения на съемки в романтические, драматические, криминальные картины. Среди наиболее значимых его работ можно отметить «Конец прекрасной эпохи», драму «Анна Каренина», фильм «Движение вверх», сериалы «София» и «Искушение».