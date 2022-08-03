Движение Вверх (2017)

О фильме
«Движение вверх» — зрелищная спортивная драма по мотивам автобиографии советского баскетболиста Сергея Белова. Фильм от создателей «Легенды №17» и «Экипажа» с Владимиром Машковым в главной роли.
Фильм повествует о трагических событиях 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене, в результате которых все спортивные состязания омрачились духом скорби и утраты. В центре повествования — амбициозный тренер сборной СССР по баскетболу Владимир Гаранжин, ранее публично пообещавший взять верх на Олимпиаде. Дополнительной мотивацией для него выступает сын, страдающий от тяжелой болезни и нуждающийся в лечении за рубежом. В фильме тесно сплетаются личные драмы и чаяния каждого из членов команды, накал спортивного азарта и вопросы самоопределения. В сборной нет места «нашим» и «не нашим»: все становятся своими.
Как разворачивались события легендарных «трех секунд», перевернувших мир спорта? Как Владимиру Гаранжину удалось победить «непобедимую» сборную США? Смотрите фильм «Движение вверх» онлайн на Wink в отличном качестве и без надоедливой рекламы.
СтранаРоссия
ЖанрСпортивный, Драма
КачествоFull HD, SD
Время128 мин / 02:08
Рейтинг
