Биография

Андрей Смоляков — театральный и киноактер России и СССР. Обладатель звания Народного артиста и Государственной премии в области театрального искусства. Родился в Подольске 24 ноября 1958 года. Во время учебы в школе будущий артист занимался спортом и выступал за областную волейбольную команду. После окончания учебы поступил в театральный вуз. Позже Андрей перевелся в ГИТИС, после окончания которого стал участником труппы столичного театра. До 1986-го года сменил ряд театральных заведений. Один раз выступил в качестве режиссера спектакля, после чего больше не занимался этим. В кино Андрей Смоляков дебютировал в 1978 году, сыграв в фильме «Целуются зори». Актер часто появляется на экране в роли работника полиции. Известные картины с его участием — «Чемпионы», «Звезда» и «Формула мести». За годы актерской карьеры сыграл в порядка 140 фильмах. О Смолякове снят документальный фильм.