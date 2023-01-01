Андрей Смоляков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 24 ноября 1958 г. (66 лет)
Биография
Андрей Смоляков — театральный и киноактер России и СССР. Обладатель звания Народного артиста и Государственной премии в области театрального искусства. Родился в Подольске 24 ноября 1958 года. Во время учебы в школе будущий артист занимался спортом и выступал за областную волейбольную команду. После окончания учебы поступил в театральный вуз. Позже Андрей перевелся в ГИТИС, после окончания которого стал участником труппы столичного театра. До 1986-го года сменил ряд театральных заведений. Один раз выступил в качестве режиссера спектакля, после чего больше не занимался этим. В кино Андрей Смоляков дебютировал в 1978 году, сыграв в фильме «Целуются зори». Актер часто появляется на экране в роли работника полиции. Известные картины с его участием — «Чемпионы», «Звезда» и «Формула мести». За годы актерской карьеры сыграл в порядка 140 фильмах. О Смолякове снят документальный фильм.
Фильмография
Актёр
- 9.0
Операция «Неман»2023
- 8.2
Карамора2022
- 7.0
Сказки Пушкина. Для взрослых2021
- 6.2
Море волнуется раз2021, 119 минБесплатно
- 8.1
Судьба диверсанта2020, 112 мин
- 7.1
Пришелец2018, 87 минБесплатно
- 8.5
Завод2018, 106 мин
- 8.7
Ставка на любовь2015, 88 мин
- 7.7
Родина2015, 119 мин
- 8.7
Вий2014, 124 мин
- 8.9
Инквизитор2014
- 9.2
Сталинград2013, 125 минБесплатно
- 9.1
Высоцкий. Спасибо, что живой2011, 126 мин
- 9.3
Цыганское счастье1981, 75 минБесплатно
- 8.4
В начале игры1981, 65 минБесплатно