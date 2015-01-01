Родина (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Кинокартина о поиске смысла жизни и своего места в мире в условиях опьяняющей свободы. Философская драма от режиссера «Высоцкий. Спасибо, что живой».



Дочь миллионера Ева попадает в Индию: в ходе конфликта отец высаживает ее из частного самолета на первой попавшейся полосе. Как и многих здешних туристов, девушку затягивает водоворот вседозволенности. Героиня встречает земляков, у которых есть кое-что общее: они все оставили родину в попытках убежать от проблем. Отсутствие рамок меняет человеческие нравы, люди теряют голову и живут, утопая в море легких удовольствий.



Поддастся ли Ева соблазнам, отправив моральные идеалы в пике, или последует принципам и вернется к отцу? Об этом вы узнаете на видеосервисе Wink — оформляйте подписку, чтобы смотреть фильм «Родина» без рекламы уже сейчас!



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