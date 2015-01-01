Родина (фильм, 2015) смотреть онлайн
Сюжет
Кинокартина о поиске смысла жизни и своего места в мире в условиях опьяняющей свободы. Философская драма от режиссера «Высоцкий. Спасибо, что живой».
Дочь миллионера Ева попадает в Индию: в ходе конфликта отец высаживает ее из частного самолета на первой попавшейся полосе. Как и многих здешних туристов, девушку затягивает водоворот вседозволенности. Героиня встречает земляков, у которых есть кое-что общее: они все оставили родину в попытках убежать от проблем. Отсутствие рамок меняет человеческие нравы, люди теряют голову и живут, утопая в море легких удовольствий.
Поддастся ли Ева соблазнам, отправив моральные идеалы в пике, или последует принципам и вернется к отцу? Об этом вы узнаете на видеосервисе Wink — оформляйте подписку, чтобы смотреть фильм «Родина» без рекламы уже сейчас!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Пётр
Буслов
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Пётр
Фёдоров
- Актриса
Любовь
Аксёнова
- Актёр
Павел
Лычников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Сергей
Бадюк
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Кирилл
Кяро
- Актёр
Александр
Робак
- Актёр
Максим
Лагашкин
- АМСценарист
Андрей
Мигачев
- Сценарист
Алексей
Шипенко
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- Продюсер
Пётр
Буслов
- Продюсер
Сергей
Яхонтов
- ЮБПродюсер
Юлия
Богданович
- ЕЕХудожница
Евгения
Евгиенко
- Оператор
Федор
Лясс
- Композитор
Александр
Симоненко