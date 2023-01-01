Екатерина Волкова
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 16 марта 1974 г. (51 год)
Биография
Екатерина Волкова — российская театральная и киноактриса, модель, автор и исполнительница песен. Родилась в Томске 16 марта 1974 года. В юные годы Екатерина хотела пойти по стопам матери и стать врачом, однако вскоре ее желание изменилось. Она начала посещать хоровую студию, а позже окончила школу искусств и поступила в музыкальное училище. В театре начала выступать как любитель, а позже поступила в ГИТИС, где сразу начала играть на большой сцене. После его окончания служила в нескольких театрах. Дебютную роль в кино Екатерина Волкова сыграла в 2001 году. Узнаваемость получила благодаря съемкам в телесериале Next, премьера которого состоялась в 2002 году. Далее ей удалось сняться в 80 фильмах и сериалах. Кроме актерской карьеры, Екатерина Волкова также имеет свой бренд аксессуаров и женской одежды.
Фильмография
Актриса
- 9.0
Операция «Карпаты»2024
- 9.0
Взрослым не понять2023
- 9.3
Заступники2018
- 6.7
Короткие волны2018, 80 минБесплатно
- 8.3
Искупление (2018)2018Бесплатно
- 7.5
Разбуди меня2016, 91 мин
- 8.6
Саранча2015
- 7.7
Родина2015, 119 мин
- 8.9
Время собирать2014, 93 минБесплатно
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 9.0
Вечная сказка2013, 92 минБесплатно
- 9.2
Живой2006, 92 минБесплатно
- 8.4
КГБ в Смокинге2005
- 9.4
Next2001