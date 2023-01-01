Биография

Екатерина Волкова — российская театральная и киноактриса, модель, автор и исполнительница песен. Родилась в Томске 16 марта 1974 года. В юные годы Екатерина хотела пойти по стопам матери и стать врачом, однако вскоре ее желание изменилось. Она начала посещать хоровую студию, а позже окончила школу искусств и поступила в музыкальное училище. В театре начала выступать как любитель, а позже поступила в ГИТИС, где сразу начала играть на большой сцене. После его окончания служила в нескольких театрах. Дебютную роль в кино Екатерина Волкова сыграла в 2001 году. Узнаваемость получила благодаря съемкам в телесериале Next, премьера которого состоялась в 2002 году. Далее ей удалось сняться в 80 фильмах и сериалах. Кроме актерской карьеры, Екатерина Волкова также имеет свой бренд аксессуаров и женской одежды.