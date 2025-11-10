Новенькая ученица начинает проводить время с задирой и ботаником, и оба они в нее влюбляются. Фильм «Сумма квадратов катетов» — молодежная мелодрама о любовном треугольнике, школьной романтике и проблемных семьях.



Загадочная Соня — новая ученица в престижной московской школе, и никто из одноклассников не знает о ней практически ничего. Завоевать таинственную девушку берется Марк, богатый мажор, любящий задирать тех, кто слабее его. Он спорит с друзьями, что сумеет влюбить себя Соню, но та ставит странное условие: общаться они будут только в компании отличника Гриши, который не раз становился жертвой Марка. Троица начинает проводить вместе уйму времени, и вскоре становится понятно, что оба парня безнадежно влюблены в Соню.



Сумеет ли она сделать окончательный выбор, расскажет «Сумма квадратов катетов» (2024). Смотреть школьную мелодраму вы сможете в онлайн-кинотеатре Wink.

